Cezaevi Firarisi Jandarma Tarafından Yakalandı

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Giresun'da 'kasten öldürme' suçundan 24 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi, Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. İlgili şahsın Gürcistan'a kaçmayı planladığı öğrenildi.

Giresun'da "kasten öldürme" suçundan 24 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi, Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) düzenlediği operasyonla yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma dedektifleri olarak bilinen JASAT ve Espiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları kapsamında Espiye ilçesinde düzenlediği operasyonda "kasten öldürme" suçundan 24 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi C.K. yakalandı. C.K.'nin bir yakınının öldürülmesi nedeniyle hapis cezasına çarptırıldığı ve cezaevinden hastaneye götürülürken firar ettiği öğrenildi. Şahsın annesini ziyaret ettikten sonra Gürcistan'a kaçmayı planladığı tespit edildi. Jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalanan firari, Espiye L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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