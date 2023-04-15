Cezaevi firarisi hırsızlık şüphelisi çuvalların arasında yakalandı

Erzincan'da Buğday Meydanında meydana gelen hırsızlık olayının şüphelisi, bekçiler tarafından gizlendiği çuvalların arasında yakalandı.

Alınan bilgiye göre, dün gece saatlerinde devriye görevi yapan bekçiler Buğday Meydanı içerisinde çuvalların arasında hareketlenme olduğunu fark etti. Detaylı inceleme yapan bekçiler çuvalların arasına gizlenmiş şüpheliyi kaçmaya çalışırken yakaladı. K.K., isimli şüpheli asayiş ekiplerine teslim edildi.

Güvenlik kamerası incelemeleri ve K.K.'nin yapılan sorgusunda, şüphelinin geçtiğimiz 1 Nisan tarihinde Buğday Meydanında bir dükkanın soyulması, 4 ayrı işyeri hırsızlığı olayına karıştığı ve Erzincan Açık Cezaevinden bir süre önce firar ettiği belirlendi. Şüphelinin hırsızlık olaylarını gerçekleştirirken kar maskesi taktığı öğrenildi.

Şüpheli K.K. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek. - ERZİNCAN