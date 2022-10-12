Ceza yiyen taksiciden polise küstah tepki: Bazen size yapılanları hak ediyorsunuz 3. Sayfa Haberleri Taksim Meydanı'nda polis ekiplerinin ticari taksilere yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı. Ters yönden döndüğü için 196 lira ceza yiyen bir taksici ise polise, "Bazen size yapılanları hak ediyorsunuz" diyerek tepki gösterdi. İstanbul Trafik Şube Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde ticari taksilere yönelik denetim yapıldı. Bu çerçevede, taksilerin yolcu kapasitesi, emniyet kemeri ve taksi şoförlerinin belgeleri tek tek kontrol edildi. Yapılan denetimlerde, telefonla konuşan bir sürücüye 427 lira, yol ortasında yolcu alıp indiren sürücüye 196 lira, trafik işaret ve levhalarına uymayan sürücüye 196 lira ceza kesildi. SKANDAL SÖZLER Ters yönden dönmeye çalışırken polis ekiplerine yakalanan ticari taksi sürücüsü ise 196 lira ceza yazıldı. Cezaya tepki gösteren sürücü, polis ekiplerine "Bazen size yapılanları hak ediyorsunuz" diyerek tepki gösterdi. Bir süre sonra hatasından dönen sürücü polisten özür diledi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İstanbul Taksim 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Ceza yiyen taksiciden polise küstah tepki: Bazen size yapılanları hak ediyorsunuz - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.