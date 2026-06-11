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Park halindeki minibüs alev aldı

Park halindeki minibüs alev aldı
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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde boş araziye park edilen minibüs, elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında küle döndü.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde boş araziye park edilen minibüs yanarak küle döndü.

Edinilen bilgiye göre olay, Ceylanpınar ilçesindeki TİGEM arazisi içerisinde yer alan Gümüşsuyu mevkiinde meydana geldi. Taşeron bir firmada sulama işçisi olarak çalışan 63 MC 9133 plakalı minibüsün yabancı uyruklu sürücüsü Rıdvan Hamadi, aracını park ettikten bir süre sonra ön kısmından alevler yükseldiğini fark etti. Kendi imkanlarıyla yangını söndüremeyen sürücü, durumu TİGEM bünyesindeki itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, alevlerin teslim aldığı minibüse müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabası sonucu söndürülen yangında minibüs küle dönerek kullanılamaz hale geldi.

Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangının kesin çıkış nedeniyle ilgili çalışmalar devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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