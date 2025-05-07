Ceylanpınar'da Koyun Otlatan Adama Otomobil Çarptı: Bir Ölü

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde koyun otlatırken otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, dün gece Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı kırsal Gümüş Mahallesi yakınlarında yaşandı. İddiaya göre, Ahmet A.'nın (28) kullandığı 63 AFJ 054 plakalı otomobil, gece karanlığında evinin yakınındaki yolun kenarında koyunlarını otlatan 51 yaşındaki Mehmet Aksak'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil şarampole düşerken yola savrulan Aksak ise ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesine götürdü. Doktorların müdahale ettiği şahıs kurtarılamayarak hayatını kaybederken kazadan yara almadan kurtulan sürücü gözaltına alındı.

Bir koyunun da telef olduğu kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA