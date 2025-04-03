Ceylanpınar'da Kanalizasyon Çalışması Sırasında Göçük: 4 İşçi Mahsur
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bir kanalizasyon çalışması sırasında meydana gelen göçükte 4 işçi toprak altında kaldı. Kurtarma çalışmaları hızla başlatıldı.
Ceylanpınar'da göçük: 4 işçi toprak altında
Kurtarma çalışmaları başlatıldı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, kanalizasyon çalışması sırasında 4 işçi göçük altında kaldı. İşçileri kurtarma çalışmaları başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre olay, Ceylanpınar ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Kanalizasyon çalışması yapan 4 işçi, kepçe ile yapılan kazı sonrası yaşanan göçük altında kaldı.
Tonlarca toprak altında mahsur kalan işçilerin kurtarılması için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Kurtarma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET ATAN - 3.Sayfa