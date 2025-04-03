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Şanlıurfa'da göçük altından kurtarılan 3 işçi hayatını kaybetti

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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bir kanalizasyon çalışması esnasında meydana gelen toprak kayması sonucunda göçük altında kalan 4 işçiden 3'ü hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde kanalizasyon çalışması yapan 4 işçi, yaşanan toprak kayması sonucu göçük altında kaldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi.

Ceylanpınar'da Kanalizasyon Çalışması Sırasında Göçük: 3 İşçi Hayatını Kaybetti

İŞÇİLER GÖÇÜK ALTINDAN KURTARILDI

Göçük altında kalan 1 işçi olaydan hemen sonra kurtarılırken, diğer 3 işçi ise ekiplerin çalışmaları sonucu ağır yaralı olarak kurtarıldı. Ağır yaralı olarak göçük altından kurtarılan işçilerden Engin Çekiç, Kadir Altınöz ve Halil Kartalmış sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ceylanpınar'da Kanalizasyon Çalışması Sırasında Göçük: 3 İşçi Hayatını Kaybetti

3 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralı işçiler Engin Çekiç, Kadir Altınsöz ile Halil Kartalmış, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ceylanpınar'da Kanalizasyon Çalışması Sırasında Göçük: 3 İşçi Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'da göçük altından kurtarılan 3 işçi hayatını kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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