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Ceylanpınar'da Göçük Altında Kalan Son İşçi de Kurtarıldı

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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde meydana gelen göçükte 4 işçiden sonuncusu da kurtarıldı. 3 işçinin durumu ağır, tedavi altındalar.

Göçük altında kalan son işçi de çıkarıldı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, kanalizasyon çalışması sırasında meydana gelen göçük altında kalan son işçi de kurtarıldı. Hastanede tedavisi devam eden işçilerden 3'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Ceylanpınar ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede kanalizasyon çalışması yapan 4 işçi, yaşanan toprak kayması sonucu göçük altında kaldı. Henüz ismi öğrenilemeyen bir işçi, göçüğün yaşandığı ilk dakikalarda vatandaşların yardımı ile çıkarılırken, 3 işçi için bölgeye giden itfaiye, sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri seferber oldu. İş makineleri yardımıyla devam eden kurtarma çalışmaları çerçevesinde işçilerden Engin Ç. ile Kadir A. baygın halde çıkarıldı. İşçiler, sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Son işçi de kurtarıldı

Yaklaşık 2 saat süren arama-kurtarma çalışmaları sonucu işçi Halil K. da ekiplerce çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Göçük altından çıkarılarak hastaneye kaldırılan 4 işçiden 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET ATAN - 3.Sayfa
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