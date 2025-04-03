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Ceylanpınar'da Göçük Altında Kalan 4 İşçi İçin Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Ceylanpınar'da Göçük Altında Kalan 4 İşçi İçin Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor
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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, kanalizasyon çalışması sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kalan 4 işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor. Olay yerine itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, kanalizasyon çalışması sırasında meydana gelen göçük altında kalan 4 işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre olay, Ceylanpınar ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede kanalizasyon çalışması yapan 4 işçi, yaşanan toprak kayması sonucu göçük altında kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, vatandaşların desteğiyle arama kurtarma çalışmalarına başladı. İş makineleri yardımıyla kurtarma çalışmaları devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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