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Ceylanpınar'da Göçük Altında Kalan 4 İşçi İçin Kurtarma Çalışmaları Başlatıldı

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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde kanalizasyon çalışması sırasında meydana gelen göçükte 4 işçi toprak altında kaldı. Kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi ve çalışmalar sürüyor.

Toprak altındaki 4 işçiyi kurtarmak için toprağı elleriyle kazdılar

Kurtarma çalışmaları başlatıldı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, kanalizasyon çalışması sırasında 4 işçi göçük altında kaldı. İşçileri kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Ceylanpınar ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Kanalizasyon çalışması yapan 4 işçi, kepçe ile yapılan kazı sonrası yaşanan göçük altında kaldı.

Tonlarca toprak altında mahsur kalan işçilerin kurtarılması için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET ATAN - 3.Sayfa
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