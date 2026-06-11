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Yükselen alevler mahalleliyi sokağa döktü

Yükselen alevler mahalleliyi sokağa döktü
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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde gece saatlerinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında evde hasar oluşurken, çıkış nedeni araştırılıyor.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde gece saatlerinde bir evden yükselen alevler mahalleliyi sokağa döktü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesinde yaşandı. Gece saatlerinde bir evden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi, polis ve tedbir amaçlı sağlık ekibi sevk edildi.

Mahallede kısa süreli panik yaşandı

Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Siren seslerini duyan vatandaşlar da panik içerisinde sokakta toplandı. Uzun uğraşlar sonrası yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın nedeniyle evde hasar oluştu. Ekiplerin yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemeleri devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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