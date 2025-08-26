Ceylanpınar'da Çocuğa Çarpan Araç Sonrası Aile Sosyal Medya Yorumlarına Tepki Gösterdi

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde otomobilin çarptığı çocuğun anne ve babası, sosyal medyada paylaşılan görüntüler sonrası yapılan yorumlara tepki gösterdi.

Olay, önceki gün Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine Bağlı Seydo Atilla Mahallesi'nde yaşandı. Ara sokakta bekleyen 3 yaşındaki B.A.İ.'nin yanına giden anne ve babası motosiklete bindirmek istedi. Motosiklete binmek istemeyen çocuk, anne ve babasından kaçarak caddeye doğru koştu. Motosikletten inen anne ve baba da çocuğun peşinden koştu.

Tedavisinin ardından taburcu edildi

Trafiğin yolun olduğu Viranşehir Caddesi'ne çıkan çocuğa, Mustafa İ.'nin kullandığı 63 F 4433 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle küçük çocuk yaklaşık 10 metre savrulurken olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Ceylanpınar Devlet Hastanesindeki ilk müdahalensin ardından Şanlıurfa merkeze sevk edilen çocuk, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Aileden yorumlara tepki

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından anne ve baba aleyhine çok sayıda yorum yapıldı. Yorumlara tepki gösteren anne Kübra Nur İlhan, "Oğlumun ne kadar hareketli bir çocuk olduğunu bir ben bir de eşim bilir. Biz o gün çocuğun üzerine gitmedik ki o bize geldin. Biz onu güzellikle çağıralım ki panikleyip caddeye kaçmasın diye. Biz o nedenle durduk ama insanlar bunu sanki biz boş boş durup oğlumuzu bilerek, isteyerek ölüme sürüklemişiz gibi lanse diliyorlar. Allah kimseyi bu duruma düşürmesin. Allah kimsenin de bu şekilde günahını almasın. Tek isteğimiz bu kadar kötü yorumlara hiç gerek yok, beddualara hiç gerek yok. Herkesten saygı bekliyoruz. Çok şükür oğlumuz iyidir. Şu anda bizim yanımızda. Çok şükür kalıcı bir sıkıntısı yok, ufak sıyrıkları var, onlar da geçecek. Kimse kendi evladını bile bile ölüme sürüklemez" dedi.

"Allah düşmanımın başına vermesin"

Yaklaşık 6 yıl sonra bir çocuk sahibi olduklarını söyleyen baba Mehmet İlhan, "Başımıza talihsiz bir olay geldi. Viranşehir Caddesinde oğlumuza araç çarptı. Çok şükür oğlumuz iyidir. Taburcu oldu ve evimize geldik. Sosyal medyadaki yorumlar canımızı sıktı. Allah bu tür bir olayı düşmanımın başına dahi getirmesin. Kimseyi canıyla sınamasın. Yaklaşık 6 yıl sonra bir evladımız oldu. Kimse evladının kaza geçirmesini istemez ama sosyal medyadaki yorumlar canımızı çok sıktı. Yoksa sağlık ekiplerimiz, emniyet mensuplarımız olayla ilgilendiler, Allah hepsinden razı olsun" diye konuştu. - ŞANLIURFA