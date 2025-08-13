Ceylanpınar'da Apartman Yangını: Mahsur Kalanlar Kurtarıldı

Ceylanpınar'da Apartman Yangını: Mahsur Kalanlar Kurtarıldı
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bir apartmanın 3'üncü katında çıkan yangında içerde mahsur kalan 2 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı. Yangın nedeniyle binanın çatısına sığınan vatandaşlar, itfaiye ekiplerinin müdahaleleriyle güvenli bir şekilde tahliye edildi.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bir apartmanın 3'üncü katında çıkan yangında can pazarı yaşandı. İçerde mahsur kalanlar, itfaiyenin uzattığı merdivenle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı 15 Temmuz Mahallesinde yaşandı. Bir apartmanın 3'üncü katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark edenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Binanın çatısına sığındılar

Yangın nedeniyle binada yaşayan bazı vatandaşlar aşağı inmeyi başaramadı. Merdiven boşluğunu da kaplayan dumandan etkilenenler, soluğu binanın çatısında aldı.

Ekipler zamanla yarıştı

Olay yerine giden itfaiye ekipleri, evlerinden çıkmayı başaramayan vatandaşlar için seferber oldu. Binaya merdiven uzatan ekipler, yangının çıktığı evdeki biri kadın, diğeri ise küçük çocuk olmak üzere 2 kişiyi kurtardı. Üst kattaki evde mahsur kalan bir bebeğin de olduğunu öğrenen ekipler, dumandan etkilenmemesi için adeta zamanla yarıştı. Uzatılan merdiven sayesinde balkondan eve girmeyi başaran ekipler, içerdeki bebeği de sağ salim kurtararak aşağı indirdi.

Dumandan etkilenenler hastaneye kaldırıldı

Dumandan etkilendiği belirlenen 2'i çocuk 3 kişi olay yerinde hazır bekletilen ambulanstaki ilk müdahalelerinin ardından tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Tedavi altına alınanların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Binanın çatısına sığınanlar ise yangın tamamen kontrol altına alındıktan sonra indirildi.

Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
