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Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alınan şarkıcı Ceylan Kaya, "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan tutuklandı. Aralarında Burcu Özberk ve Özcan Deniz'in de bulunduğu 9 şüpheli ise yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin savcılık işlemleri tamamlanmıştı. Şüphelilerden şarkıcı Ceylan Kaya tutuklama, aralarında tanınmış isimlerin de bulunduğu 9 şüpheli ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

Ceylan Kaya tutuklandı

Hakimlikte işlemleri tamamlanan şarkıcı Ceylan Kaya, "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

9 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı

Soruşturma kapsamında adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edilen Burcu Özberk, Özcan Deniz, Murat Ceylan, Ufuk Gündoğdu, Deniz Sözen, Murat Başoğlu, Deniz Çakır Baykal, İbrahim Yılmaz ve Onur Yüksel hakkında karar verildi. 9 şüpheli, yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı