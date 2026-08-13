Ceyhan Nehri'nde kaybolan 2 çocuğun cansız bedeni bulundu

Adana'da Ceyhan Nehri'nde akıntı kapılarak kaybolan 12 yaşındaki çocuğun cansız bedeni de, suya girdiği yerin 4 kilometre ilerisinde bulundu. 10 ve 12 yaşındaki çocukların cenazeleri, adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Olay, dün Yüreğir ilçesine bağlı Yakapınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu Salih Rami (12) ve Simar Süleyman (10), serinlemek için Ceyhan Nehri'ne girdi. Bir süre suda yüzen iki çocuk, daha sonra akıntıya kapıldı. Çocukların akıntıya kapılarak kaybolduğunu gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma sualtı ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk çalışmada çocuklara ait kıyafet ve terlikler nehir kenarında bulundu. Jandarma sualtı ekipleri, dün çocukları bulmak için nehirde arama çalışması başlattı. Ancak yapılan aramalardan sonuç alınamadı. Günün ilk ışıklarıyla birlikte arama çalışmaları yeniden başladı. Jandarma dalgıç ekipleri Simar Süleyman'ın cansız bedenini suya girdiği yerin 3 kilometre ilerisinde buldu. Aramalara devam eden ekipler, Salih Rami'nin de cesedini suya girdiği yerin 4 kilometre ilerisinde buldu. İki çocuğun cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı