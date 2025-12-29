Tırda 5 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir tırda yapılan aramada 12 paket halinde preslenmiş 5 kilo 146 gram metamfetamin ele geçirildi, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında bir lojistik firmasına ait tır durdurularak arama yapıldı. Yapılan aramada, 12 paket halinde preslenmiş toplam 5 kilo 146 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi, sürücüsü gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adliyede nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ADANA