Ceyhan'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı - Haberler

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Ceyhan'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ceyhan'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen 10 şahsın yakalanmasına yönelik bugün sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda, 28,66 gram esrar maddesi, 4 bin 327 adet sentetik ecza hapı, 5 adet Hint keneviri, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 2 adet fişek, 1 adet uyuşturucu madde paketlemede kullanılan alüminyum folyo rulosu, 1 adet uyuşturucu madde paketlemede kullanılan makas, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 85 TL para ele geçirildi. Elektrik süpürgenin içinden çıkan uyuşturucu maddeleri polisi bile şaşırttı.

2 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Ceyhan, Adana, 3. Sayfa, Haberler

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