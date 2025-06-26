Ceyhan'da Dere Yatağında Bir Kişi Ölü Bulundu

Ceyhan'da Dere Yatağında Bir Kişi Ölü Bulundu
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Adana'nın Ceyhan ilçesinde, balık tutmak için gidenlerin sazlıklar arasında hareketsiz yatan bir kişi bulması sonucu yapılan incelemede 35 yaşındaki İbrahim Halil S.'nin ölü olduğu belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerde herhangi bir yaralanma tespit edilmedi.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde dere yatağında sazlıklar arasında bir kişi ölü olarak bulundu.

Olay, Esentepe Mahallesi sınırlarında bir dere yatağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde balık tutmak için bölgeye gelenler, sazlıklar arasında suda bir kişinin hareketsiz yattığını fark ederek 112 Acil Komuta Merkezi'ne haber verdi. Merkez bölgeye polis,sağlık ve itfaiye ekiplerini sevk etti. Sağlık ekipleri şahsın öldüğünü belirlerken, olay yeri inceleme ekipleri de sahaa çalışma yaptı. Arından ceset ekipler tarafından sazlık alandan çıkaırılarak cenaze aracıyla otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Yapılan ilk incelemede ölen şahsın 35 yaşındaki İbrahim Halil S. olduğu, herhangi bir yaralanmasının bulunmadığı belirledi. Şahsın ölüm nedeninin otopsiden sonra belli olması bekleniyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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