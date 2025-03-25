Belediye Kanunu'nda CHP'nin planlarını alt üst eden madde

İmamoğlu'nun yerine kim geçecek? CHP'nin planlarını alt üst eden madde
Özgür Özel'den Mehmet Şimşek için çok sert sözler

İmamoğlu soruşturması üzerinden Mehmet Şimşek'e çok sert sözler
Şişli'deki kent lokantaları neden kapalı? Dikkat çeken 19 Mart detayı

Kepenkleri gören vatandaş isyan etti! İşin aslı sonradan ortaya çıktı
İletişim Başkanlığı'ndan Bahçeli'nin entübe edildiği iddiasına yalanlama

Bahçeli entübe mi edildi? Cumhurbaşkanlığından açıklama var

Ceyda Düvenci suskunluğunu bozdu: Zor zamanlar geçiriyorum

Ceyda Düvenci suskunluğunu bozdu: Zor zamanlar geçiriyorum
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü oyuncu ve sunucu Ceyda Düvenci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarını derinden üzen bir haber verdi. Ceyda Düvenci, annesi Zümrüt Düvenci'nin bir süredir ciddi sağlık sorunları yaşadığını, "Şahsi tarihimin en zor zamanlarındayım. Annemi şimdilik ölümden döndürdük şükür." paylaşımıyla duyurdu.

Son dönemde radyo programcısı Güçlü Mete ile yaşadığı aşka gündeme gelen Ceyda Düvenci bir süredir sosyal medya sayfasından paylaşım yapamayarak sessizliğe bürünmüştü. Düvenci'nin suskunluğunun nedeni yaptığı son paylaşımla ortaya çıktı.

CEYDA DÜVENCİ YAŞADIĞI ZOR GÜNLERİ PAYLAŞTI

Düvenci, sosyal medya hesabında, "Sessizliğimi açıklamam gerektiğini düşündüm. Şahsi tarihimin en zor zamanlarındayım. Annemi şimdilik ölümden döndürdük şükür. Ama artık 7/24 doktor ve bakım ihtiyacı var. İkisini de yakınıma aldım. Onlara uygun bir yaşam merkezi buldum. Boş anlarımda yanlarındayım. Ve hayatlarının geri kalanını iyi geçirebilmeleri için koşturduğum, uykusuz günlerden geçiyorum. Ve her anlamda kaygılı ve üzgünüm..." diyerek yaşadığı zor günleri sevenlerine anlattı.

TAKİPÇİLERİ TARAFINDAN DESTEK MESAJI YAĞDI

Annesinin sağlık durumunun ciddiyetini vurgulayan Ceyda Düvenci, yakın dönemde yoğun bir bakım sürecinden geçtiğini belirterek, bu dönemde yaşadığı zorlukları takipçileriyle paylaştı. Özellikle annesinin 7/24 bakım ihtiyacı olduğunu dile getiren Düvenci, şu an ailesine odaklanarak hayatının geri kalanını onlara en iyi şekilde sunabilmek için büyük bir özveriyle çalıştığını ifade etti. Ceyda Düvenci'nin bu açıklaması, takipçileri tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı ve annesi Zümrüt Düvenci'ye destek mesajları yağdı. Ünlü oyuncunun zor günlerinde gösterdiği bu cesur açıklama, hem kişisel hem de duygusal bir dayanışma örneği olarak takdir topladı.

Kaynak: Haberler.com / Ömercan Altay - 3.Sayfa
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıWilders:

Ceyda bildiğin gibi değil bende zor zamanlar geçiriyorum. En iyisi gel evlenelim. hiç değilse birbirime destek oluruz. Buradan sesleniyorum Beninlmle Evlenir misin Ceyda?????

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title