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Çevredeki vatandaşlar ayıramadı! Belediye başkanı ve oğlundan meydan dayağı

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İyi Partili Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş ve oğlu, daha önce aralarında husumet bulunan kişilerle otobüs terminalinde tekmeli yumruklu kavgaya tutuştu. Kavga anının saniye saniye kaydedildiği görüntülerde çevredeki vatandaşların tarafları ayırmak için dakikalarca uğraştığı görüldü.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Gülüç beldesi Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, oğlu ile daha önceden aralarında husumet bulunduğu iddia edilen baba oğlunu darp etti. Kavga anı güvenlik kamerasına anbean kaydedildi.

Çevredeki vatandaşlar ayıramadı! Belediye başkanı ve oğlundan meydan dayağı

Olay 18 Eylül akşamı Karadeniz Ereğli Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde meydana geldi. Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş, oğlu N.D. ve aralarında belediye personelinin de bulunduğu şüphelilerle birlikte terminale geldi. Burada aralarında daha önceden husumet bulunduğu iddia edilen Abdurrahman G. (19) ve babası Oğuz G.'yi (49) darp etti. Bu sırada terminalin güvenlik görevlileri de durumu ekiplere haber verdi.

Çevredeki vatandaşlar ayıramadı! Belediye başkanı ve oğlundan meydan dayağı

Terminaldeki vatandaşların araya girmesiyle birlikte Demirtaş ve beraberindekiler terminalden ayrıldı. Darp olayı sonrası yaralanan baba oğlu ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürerken Gökhan Demirtaş ve oğlu N.D.'nin polis merkezinde ifadelerine başvuruldu.

Çevredeki vatandaşlar ayıramadı! Belediye başkanı ve oğlundan meydan dayağı

Çevredeki vatandaşlar ayıramadı! Belediye başkanı ve oğlundan meydan dayağı
Kaynak: Haberler.com / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa

Mustafa Demirtaş Politika 3-sayfa Hukuk Kavga

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Yorumlar (8)

ayhan kaya:

belediye başkanı değil zorba

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AKREP KRAL:

kaldırın bu partiyi ne bu böyle alakasız boş bir parti.

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Ahmet Çakır:

soğan erkeği yanında belediyede çalışan işçilerle gelmiş.zannedersinki belediye babasının şirketi

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Taro Misaki:

SGK nın Genel Sağlık Sigortası borçlularına uyguladığı İCRA, Cumhur ittifakına %3-5 oy kaybettirecek. Çalışmayanlar 600 lira aylık borçlandırıldı. Sayın yetkililere duyurulur.

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volkan yucebas:

oğlumun dayak yediğini gozumun önünde görürsem sizde beni akşamına haberler.comda görürsünüz allahım yasatmasin zor

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T.C. GÖKBÖRÜ:

Ey Insan...! Haddini bil.. Ticaret ehli değilsen, Dükkan açma.. Hal ehli değilsen, Ağzını açma Büyüklerin olduğu mecliste, Ahkam kesme Körler çarşısında Ayna satma... Ehil olamıyorsan, Bari EDEP'Lİ ol.! Hz.Mevlana

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Tekin Avci:

İfadelerine başvuruldu ne demek tam olarak yani senin keyfine isterse ifade bile vermezdi önümü demek istiyorsun sende haklısın burası Türkiye yarın pompali ile yatırinca katil diye başlık atarsin

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Ütopik Yorumcu:

iyi parti derhal bu adamı aforoz etmeli

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