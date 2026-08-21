Eskişehir'de otomobil yangını: 9 yaşındaki çocuğun durumu kritik

Eskişehir Çevre Yolu'nda otomobilde çıkan yangında yaralanan ve sağlık durumunun kritik olduğu öğrenilen 9 yaşındaki çocuğun tedavisi sürüyor.

Dün akşam saatlerinde, Eskişehir Çevre Yolu'nun Bursa istikametinde seyir halindeki 34 TF 7154 plakalı otomobilde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Adeta küle dönen otomobilin içerisindeki anne ve baba A.T., S.T. ile 9 yaşındaki çocukları A.T., vücutlarının çeşitli bölgelerinde yanık oluşması sonucu yaralandı. Kendi imkanları ile Eskişehir Şehir Hastanesine giden aile tedavi altına alındı. Sağlık durumunun kritik olduğu öğrenilen 9 yaşındaki çocuğun tedavisinin sürdüğü, bugün ameliyata alınacağı öğrenildi. Anne ve babanın sağlık durumunun ise iyi olduğu bilgisi edinildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı