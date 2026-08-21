Haberler

Eskişehir'de otomobil yangını: 9 yaşındaki çocuğun durumu kritik

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir Çevre Yolu'nda seyir halindeki bir otomobilde yangın çıktı. Araç küle dönerken, aileden 9 yaşındaki çocuk ağır yaralandı ve durumu kritik. Anne ve babanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Eskişehir Çevre Yolu'nda otomobilde çıkan yangında yaralanan ve sağlık durumunun kritik olduğu öğrenilen 9 yaşındaki çocuğun tedavisi sürüyor.

Dün akşam saatlerinde, Eskişehir Çevre Yolu'nun Bursa istikametinde seyir halindeki 34 TF 7154 plakalı otomobilde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Adeta küle dönen otomobilin içerisindeki anne ve baba A.T., S.T. ile 9 yaşındaki çocukları A.T., vücutlarının çeşitli bölgelerinde yanık oluşması sonucu yaralandı. Kendi imkanları ile Eskişehir Şehir Hastanesine giden aile tedavi altına alındı. Sağlık durumunun kritik olduğu öğrenilen 9 yaşındaki çocuğun tedavisinin sürdüğü, bugün ameliyata alınacağı öğrenildi. Anne ve babanın sağlık durumunun ise iyi olduğu bilgisi edinildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Hilmi Tuna Kuriş'in kaçmaya çalıştığı araç İdris Naim Şahin'e tahsisli çıktı

Kaçmaya çalıştığı araç, eski içişleri bakanı adına tahsisli çıktı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suriye’de dengeleri değiştirecek gelişme! SDG’nin Şam’a entegrasyonu tamamlandı

Suriye’de tarihi gelişme! Tüm dengeler altüst
Vinicius'un son paylaşımı tartışma yarattı

Tartışma yaratan kare!

Ronaldinho'nun verdiği kararı duyanlar 'Yeter artık' diyor

Tanıdınız mı? Verdiği kararı duyanlar "Yeter artık" diyor
Fenerbahçe'de olay görüntü: Kulüp çiftliğe dönmüş

Kulüp çiftliğe dönmüş! Görüntüyü izleyenler ateş püskürüyor

3 kardeşin sahilde ölü bulunduğu olayda ilk bulgu

3 kardeşin ölü bulunduğu olayda ilk bulgu
Salah için olay sözler! Trabzonspor'un yenilgisine onlar da şaşırdı

Salah için olay sözler! Onlar da şaşırdı
Güpegündüz çatıda ilişkiye girdiler

Yer: İzmir! Güpegündüz çatıda ilişkiye girdiler