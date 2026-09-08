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Çevre yoluna çıkan büyükbaş zincirleme kazaya sebep oldu

Çevre yoluna çıkan büyükbaş zincirleme kazaya sebep oldu
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Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde ahırdan kaçıp çevre yoluna çıkan büyükbaş hayvan zincirleme kazaya neden oldu.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde ahırdan kaçıp çevre yoluna çıkan büyükbaş hayvan zincirleme kazaya neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, büyükbaş hayvana bir kamyonun çarpmasının ardından, toplam 4 aracın karıştığı maddi hasarlı zincirleme kaza yaşandı. Kaza sonrası büyükbaş hayvan olay yerinde telef olurken, araçlarda maddi hasar oluştu. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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