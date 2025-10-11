Haberler

Ceviz Toplarken Ağaçtan Düşen Adam Ağır Yaralandı

Uşak'ın Banaz ilçesinde ceviz toplamak isterken ağaçtan düşen 58 yaşındaki A.K. ağır yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Uşak'ın Banaz ilçesinde ceviz toplamak isterken ağaçtan düşen bir kişi ağır yaralandı.

Olay, Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Ahat köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 58 yaşındaki A.K., ceviz toplamak için çıktığı ağaçta dengesini kaybederek yere düştü.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan A.K., ardından 112 Sağlık ekiplerince Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralanan A.K., daha sonra Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Öte yandan A.K'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. - UŞAK

