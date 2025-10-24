Haberler

Ceviz Toplamak İçin Ağaca Çıkan Adam Düşerek Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde ceviz toplamak için ağaca çıkan 64 yaşındaki Ferho Sevmiş, dengesini kaybederek yere düştü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sevmiş'i hastaneye kaldırdı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde ceviz toplamak için ağaca çıkan 64 yaşındaki adam, dengesini kaybederek düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Şemdinli ilçesinin Aktütün bölgesi yakınlarında bulunan Konur köyünde meydana geldi. Evden çıktıktan sonra uzun süre geri dönmeyen Ferho Sevmiş (64) isimli şahsın ailesi durumdan endişelenerek arama çalışması başlattı. Yaptıkları arama sonucunda Ferho Sevmiş'i ceviz ağacının altında hareketsiz vaziyette buldu. Ailenin ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Sevmiş, Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen 64 yaşındaki Ferho Sevmiş kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Acı haberi alan Sevmiş'in yakınları hastaneye akın ederken, olayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı

Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD: İsrail istemezse Türkiye giremez

ABD'den kritik açıklama: İsrail istemezse Türkiye giremez
Yenidoğan Çetesi'ni çökerten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin: 16 mermim, bir canım var

"16 mermim, bir canım var; güçleri yetiyorsa gelip alsınlar"
Büyük tepki! Halil Umut Meler İtalya'yı salladı

Halil Umut Meler İtalya'yı yine salladı
1.5 yıldır boştaydı! Rafael Benitez'in yeni takımı belli oldu

1.5 yıldır boştaydı! Efsane teknik adam komşu Yunanistan'a gitti
ABD: İsrail istemezse Türkiye giremez

ABD'den kritik açıklama: İsrail istemezse Türkiye giremez
Ünlü isme büyük vefasızlık: Son yolculuğuna bir avuç insan uğurladı

Ünlü isme büyük vefasızlık
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'a casusluk soruşturması

İmamoğlu'na casusluk soruşturması! Ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek'ten duygulandıran hareket! Babasının anısını böyle yaşatacak

Ferdi Zeyrek'in kızından anlamlı hareket! Anısını böyle yaşatacak
Berhan Şimşek, CHP'den ihraç edildi

Beklenen son! CHP'de parti yönetimine baş kaldıran isme ihraç
Su kuyusunda cansız bedeni bulunan Hasret'in katili cinayeti böyle itiraf etti

Seri katilden ilk ifade! 17'lik Hasret'i böyle öldürmüş
Yüzyılın Konut Projesi başlıyor: 6 bin 750 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olunabilecek

Erdoğan'dan ev almak isteyenlere müjde! Fiyatı piyasanın çok altında
158 yıllık tarihi kulübe şok: 12 puanları silindi

158 yıllık tarihi kulübe şok: 12 puanları silindi
Türk Telekom'un yeni Genel Müdürü Ebubekir Şahin oldu

KAP'a bildirildi! Ebubekir Şahin'e yeni görev
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.