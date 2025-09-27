Ceviz Ağaçından Düşen Muhtar Hayatını Kaybetti

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde ceviz ağacından düşen muhtar, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, geçtiğimiz günlerde Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal Kebapçı Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Kebapçı Mahallesi muhtarı İzzet'in Yıldırım, ceviz toplamak için arazide bulunan ağaca tırmandı. Ceviz topladığı sırada dengesini kaybeden Yıldırım, düşerek ağır yaralandı. Mazıdağı Devlet Hastanesine kaldırılan Yıldırım, daha sonra ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Hastanede 5 gün yaşam mücadelesi veren muhtar Yıldırım, hayatını kaybetti. - MARDİN