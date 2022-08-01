Çevik Bir cezaevinden çıktı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çevik Bir cezaevinden çıktı

28 Şubat davasında müebbet hapis cezasına çarptırılan eski Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir, sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildiği cezaevinden çıktı.

 - Güncelleme:

28 Şubat davasında müebbet hapis cezasına çarptırılan eski Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir, sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildiği cezaevinden çıktı.

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yürütülen ve kamuoyunda "28 Şubat davası" olarak bilinen yargılama çerçevesinde müebbet hapis cezasına çarptırılan ve 21 Ağustos 2021'de tutuklanan eski Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir, ileri 'demans' hastası tanısı konulmasının ardından 11 aydır tutuklu bulunduğu İzmir Buca 1 No'lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan tahliye edildi. Çevik Bir, akşam saatlerinde cezaevinden çıktı.

"BÖYLE GÜZEL ŞEYLERİN PEŞİNDE OLUN"

Cezaevi önüne gelen yakınları ile kısa bir süre sohbet eden Bir, tahliyenin ardından hatıra fotoğrafları çektirdi. Cezaevi önünde kısa bir açıklama yapan eski Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir, "Böyle güzel şeylerin her zaman peşinde olun. Teşekkür ederim" dedi. Kız kardeşi Güleren Bir Pişpişoğlu ise, "Keşke daha önce sağlığı yerindeyken tahliye olsaydı ama yine de çok mutluyuz" diye konuştu.

(Mustafa İç/İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çevik Bir 28 Şubat Ankara 3. Sayfa Politika Güncel Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title