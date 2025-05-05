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Çetelerle işbirliği yaptığı iddia edilen polis, kendisini takip eden polisi dövdürtüp kaçırdı

Çetelerle işbirliği yaptığı iddia edilen polis, kendisini takip eden polisi dövdürtüp kaçırdı
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İstanbul çetelerle işbirliği yaptığı ihbarı üzerine takibe alınan polis, kendisini takip eden polisi çete mensuplarına dövdürterek kaçırdı. Kaçırılan polis memuru ifadesinde " Şahıslardan biri, 'Kaç gündür vuracak adam arıyorduk, ne ayaksın lan sen?' dedi. Yanındaki grupla birlikte beni darp etmeye başladılar" diyerek yaşananları anlattıç

İstanbul'da emniyette çalışan bir polisin çete mensupları için çalıştığı yönündeki ihbarı değerlendiren polis memuru önce darp edildi, ardından araba bagajına atılıp kaçırıldı.

İstanbul'da akılalmaz bir olay yaşandı. Gazeteci Emrullah Erdinç'in haberine göre olayın yaşandığı dönemde Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde çalışan Gökhan U. mafya grupları ile hareket etmeye başladı. Gökhan U.'nun başkaları için sorgulama yaptığı ve kişisel veriler elde ettiği öne sürüldü.

Çetelerle işbirliği yaptığı iddia edilen polis, kendisini takip eden polisi dövdürtüp kaçırdı

POLİSLER, POLİSİ TAKİBE ALDI

Organize Suçlarla Mücadele polisleri, çete ile işbirliği yaptığı gerekçesiyle Gökhan U. ve onunla birlikte hareket eden diğer polisleri takibe aldı.

Yapılan çalışmaların sonucunda Gökhan U. ve beraberindekilerin çok sayıda çeteye bilgi aktardığı ortaya çıktı.

Çetelerle işbirliği yaptığı iddia edilen polis, kendisini takip eden polisi dövdürtüp kaçırdı

DARP EDİP KAÇIRDILAR

Gökhan U.'nun fiziki takibi fark etmesi sonrası ise skandal olaylar yaşandı. Gökhan U'nun gittiği restorandaki çalışanlar kendisini takip eden polisi darp edip kaçırdı.

Aracın bagajına konulan polis, çete mensupları tarafından bir inşaata götürüldü. Burada polisin kafasına silah dayandığı belirtildi.

Çetelerle işbirliği yaptığı iddia edilen polis, kendisini takip eden polisi dövdürtüp kaçırdı

"KAÇ GÜNDÜR VURACAK ADAM ARIYORDUK"

Öte yandan yaşanan skandala ilişkin hazırlanan iddianamede darp edilip kaçırılan polisin ifadesi de yer aldı. Darp edilen polis ifadesinde yaşananları anlatırken; kalabalık gruptan birinin kendisine "Kaç gündür vuracak adam arıyorduk, ne ayaksın lan sen?" dediğini ifade etti.

Darp edilen polis, "Gökhan U.'nun buluşma yapacağı yerde ekip arkadaşlarımla birlikte görev aldık. Gökhan U.'nun kullandığı aracı görecek şekilde bir yerde oturdum. Buluşma yerinden çıkan Gökhan U., yanındaki çalışanlara benim oturduğum yeri gösterdi. İçeriden çıkan 8-10 kişilik grup bana doğru geldiler. Bana ne beklediğimi sordular ve beni götürmeye çalıştılar.

Ben de polis olduğumu söyleyerek yürümeye başladım. Pantolunumdaki ekip aracının anahtarını aldılar. Şahıslardan biri, 'Kaç gündür vuracak adam arıyorduk, ne ayaksın lan sen?' dedi. Yanındaki grupla birlikte beni darp etmeye başladılar" sözlerini sarf etti.

Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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