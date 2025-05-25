Çeşme ve Seferihisar Açıklarında 53 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Çeşme ve Seferihisar Açıklarında 53 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
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İzmir'in Çeşme ve Seferihisar ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından geri itilen lastik botlar içerisindeki toplam 53 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılarak karaya çıkarıldı.

İzmir'in Çeşme ve Seferihisar ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından geri itilen lastik botlar içerisinde bulunan 16'sı çocuk toplam 53 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 23 Mayıs 06.35'te Çeşme ilçesi, 12.30'da ise Seferihisar ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itildiği anlaşılan lastik botlar içerisindeki 16'sı çocuk toplam 53 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine sevk edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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