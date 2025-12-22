Haberler

Çeşme'de yılbaşı öncesi eğlence mekanlarına sıkı denetim

Çeşme'de yılbaşı etkinliklerinin huzur ve güven içinde geçmesini sağlamak amacıyla eğlence mekanlarında kapsamlı denetimler yapıldı. Emniyet ekipleri, işletmelerin yasal durumlarını ve alkollü ürünlerin uygunluğunu kontrol etti.

İzmir'in turistik ilçesi Çeşme'de yaklaşan yılbaşı öncesi eğlence mekanlarına yönelik kapsamlı denetim gerçekleştirildi.

Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Çeşme Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri, yılbaşı etkinliklerinin huzur ve güven ortamında geçmesi, halk sağlığının korunması ve asayişin sağlanması amacıyla ilçedeki umuma açık eğlence mekanlarında denetim gerçekleştirdi. Denetimler kapsamında, işletmelerin yasal evrakları ve faaliyet izinleri kontrol edildi. Ekipler, mekanlarda satışa sunulan alkollü ürünlerin mevzuata uygunluğunu ve bandrollerini kontrol ederek kaçak veya sahte ürünlere yönelik inceleme yaptı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
