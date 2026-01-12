İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 65 kilo skunk ele geçirildi

İzmir'in Çeşme ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bir araçta yapılan aramada 65 kilo 367 gram skunk maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Ekipler tarafından Çeşme ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramalarda, 65 kilo 367 gram esrar-skunk maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli H.B., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR