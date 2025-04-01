Çeşme'de Şiddetli Yağışlar Hayatı Olumsuz Etkiledi
İzmir'in turistik ilçesi Çeşme, son 24 saatte metrekareye 46.2 kilogram yağışla Türkiye'nin en yoğun yağışını aldı. Şiddetli sağanak, dolu ve fırtına nedeniyle 15 ev, 3 iş yeri ve 3 otele su bastı. Ekipler, 55 ihbara müdahale etti.
İzmir'in turistik ilçesi Çeşme, son 24 saatte Türkiye'nin en yoğun yağışını aldı.
Çeşme, son 24 saatte metrekare başına düşen 46.2 kilogram yağışla 1 Nisan'da Türkiye'nin en yoğun yağış alan ilçesi oldu. İlçede dün geceden bu yana etkili olan şiddetli sağanak yağış, dolu ve fırtınaya karşı ekipler sahada çalışmalarını aralıksız sürdürdü.
İlk belirlemelere göre, Çeşme Çözüm Merkezi'ne gelen ihbar sayısı 55 oldu. 15 ev, 3 iş yeri, 3 otele su bastı. 45 ihbara anında müdahale edilirken, 8 vatandaş geçici olarak otellere yerleştirildi. - İZMİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa