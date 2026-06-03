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Can Polat'ın katil zanlısı yakalandı

Can Polat'ın katil zanlısı yakalandı
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İzmir'in Çeşme ilçesinde otelden ayrılmak üzereyken silahlı saldırıya uğrayan Can Polat hayatını kaybetti. Katil zanlısı S.A., olayda kullandığı silahla birlikte kısa sürede yakalandı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde otelden ayrılmak üzereyken silahlı saldırıda hayatını kaybeden Can Polat'ın katil zanlısı, olayda kullandığı silahla birlikte yakalandı.

İzmir Valiliğinden konuyla ilgili yapılar açıklamada, bugün saat 13.45 sıralarında meydana gelen olayda, silah sesinin duyulması ihbarı üzerine emniyet güçlerinin olay yerine süratle intikal ettiği belirtilerek, "Yapılan ilk incelemelerde, Can Polat isimli şahsın konaklama tesisinden ayrılmak üzere aracında hazırlık yapmak amacıyla dışarı çıktığı esnada silahla yaralandığı tespit edilmiştir. Yaralı şahıs, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmış; ancak tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetmiştir. Olayın şüphelisi olan 2003 doğumlu S.A., suçta kullanıldığı değerlendirilen silahla birlikte İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir" denildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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