Çeşme'de Motosiklet Denetimlerine Yoğunlaşılırken Cezalar Kesildi

İzmir'in Çeşme ilçesinde kasksız, plakasız ve abartı egzozlu motosikletlere yönelik yapılan denetimlerde çok sayıda sürücüye cezai işlem uygulandı. Denetimlerin devam edeceği bildirildi.

İzmir'in Çeşme ilçesinde plakasız, kasksız ve abartı egzozlu motosiklet sürücülerine yönelik geniş kapsamlı denetim gerçekleştirildi. Uygulamada çok sayıda sürücüye idari para cezası uygulanırken, bazı motosikletler trafikten men edildi.

Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, son dönemde vatandaşların artan şikayetleri üzerine ilçe genelinde motosiklet denetimlerini artırdı. Yapılan uygulamalarda özellikle plakasız, kasksız ve abartı egzoz takılı motosikletler mercek altına alındı. İlçe merkezinin yanı sıra ana arterlerde ve mahalle aralarında gerçekleştirilen denetimlerde birçok sürücüye kask takmamak, plakasız araç kullanmak ve çevreyi rahatsız edecek şekilde egzoz kullanmak suçlarından cezai işlem uygulandı. Kurallara uymayan bazı motosikletler ise çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

Denetimlerin her gün süreceği bildirildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
