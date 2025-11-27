Haberler

Çeşme'de Midyeciye Silahlı Saldırı Girişimi

İzmir'in Çeşme ilçesinde bir midyeci, alacak verecek meselesi yüzünden akrabası tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olaya müdahale eden bir banka görevlisi hafif yaralandı. Saldırgan yakalandı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde bir midyeci, alacak verecek sebebiyle akrabası tarafından silahlı saldırı girişimine maruz kaldı. Olaya müdahale eden bir banka görevlisi hafif şekilde yaralandı.

Saldırı girişimi bugün saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çarşı merkezinde midye satan bir şahıs, akrabası olduğu öğrenilen kişinin silahlı saldırısına uğradı. Açılan ateşten kurtulan midyeci, saldırganın ikinci kez ateş etmek isterken silahının tutukluk yapması üzerine kaçarak yakındaki banka şubesine sığındı. Olaya müdahale eden bir banka görevlisi hafif şekilde yaralandı.

Sıcak dakikaların yaşandığı çarşı merkezi bir anda karıştı. Esnaf ve vatandaşlar panik yaşarken, olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli saldırganı suç aleti tabanca ile birlikte yakaladı. Saldırgan gözaltına alınırken, midyeci ile akraba oldukları, alacak verecek meselesi yüzünden aralarında husumet olduğu öne sürüldü. - İZMİR

