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Çeşme'de Karbonmonoksit Gazından Zehirlenme: Karı-Koca Hayatını Kaybetti

Çeşme'de Karbonmonoksit Gazından Zehirlenme: Karı-Koca Hayatını Kaybetti
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İzmir'in Çeşme ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği düşünülen yaşlı bir çift, evlerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendiği değerlendirilen karı-koca hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay ilçeye bağlı Germiyan Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mustafa Arda ve Saliha Arda çiftinden haber alamayan yakınları, yaşlı çiftin evine gitti. Kapının açılmamasından dolayı endişe duyan yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çilingir vasıtasıyla evin kapısı açılırken Mustafa ve Saliha Arda çiftinin hareketsiz halde yattıkları görüldü. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede karı-kocanın hayatını kaybettikleri belirlendi.

Yapılan ilk incelemede sobadan çıkan karbonmonoksit gazından öldükleri değerlendirilen Mustafa ve Saliha Arda çiftinin cansız bedenleri morga kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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