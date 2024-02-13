Üye Girişi
Haberler

Çeşme'de Kaçak İnşaat Çalışması İddiasıyla Gözaltına Alınan 6 Şüpheli Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı

Güncelleme:

İzmir'in Çeşme ilçesinde Ayayorgi Koyu'nda hazine arazisinde yapılan kaçak inşaat çalışmasıyla ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 6 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İnşaat çalışması ise savcılık kararıyla durduruldu.

İzmir'in Çeşme ilçesi Ayayorgi Koyu'nda, hazine arazisinde kaçak inşaat çalışması yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 6 şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.

İzmir'in ünlü tatil merkezi Çeşme'de, Sakarya Mahallesi Ayayorgi Koyu'nda bulunan hazine arazisinde kaçak inşaat çalışması yapıldığı ihbarı üzerine Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 6 şüpheli gözaltına alınırken, bir iş makinesine da el konuldu. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece; yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla salıverildi. İnşaat çalışmasının ise savcılık kararıyla durdurulduğu öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İzmir Çeşme Yargı Çevre Suç Hukuk 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 13 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi! 13 Şubat Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 13 Şubat Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 13 Şubat 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 13 Şubat Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Gürsel Tekin kimdir? Gürsel Tekin kaç yaşında, nereli? Gürsel Tekin hayatı ve biyografisi! Tonguç Çoban kimdir? Tonguç Çoban kaç yaşında, nereli? Tonguç Çoban hayatı ve biyografisi! Oktay Aksu kimdir? Oktay Aksu kaç yaşında, nereli? Oktay Aksu hayatı ve biyografisi! Mesut Kösedağı kimdir? Mesut Kösedağı kaç yaşında, nereli? Mesut Kösedağı hayatı ve biyografisi! Alaattin Köseler kimdir? Alaattin Köseler kaç yaşında, nereli? Alaattin Köseler hayatı ve biyografisi! Ali Ercan Akpolat kimdir? Ali Ercan Akpolat kaç yaşında, nereli? Ali Ercan Akpolat hayatı ve biyografisi! Orhan Çerkez kimdir? Orhan Çerkez kaç yaşında, nereli? Orhan Çerkez hayatı ve biyografisi! Aykut Erdoğdu kimdir? Aykut Erdoğdu kaç yaşında, nereli? Aykut Erdoğdu hayatı ve biyografisi! Veli Ağbaba kimdir? Veli Ağbaba kaç yaşında, nereli? Veli Ağbaba hayatı ve biyografisi! Utku Caner Çaykara kimdir? Utku Caner Çaykara kaç yaşında, nereli? Utku Caner Çaykara hayatı ve biyografisi! Avatar Atakan şampiyon oldu mu? Survivor Avatar Atakan ne zaman şampiyon oldu? Nihat Altınkaya şampiyon oldu mu? Survivor Nihat Altınkaya ne zaman şampiyon oldu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title