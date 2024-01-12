Çeşme'de Huzur Operasyonu: 754 Kişi GBT Sorgulandı, 89 Bin 720 TL Cezai İşlem Uygulandı

Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde, 15 ekip, 60 personelle huzur operasyonu gerçekleştirdi.

Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17.00-20.00 saatleri arasında, 15 ekip ve 60 personelin katılımıyla, sorumluluk bölgelerinde bir huzur operasyonu gerçekleştirdi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği huzur operasyonunda 754 kişinin GBT sorgusu yapılırken, 171 araç ve 46 motosikletin kontrolü gerçekleştirildi.

Kontroller sırasında trafik kurallarına uymayan 12 araç ve 11 motosiklet sürücüsüne 89 bin 720 lira idari para cezası kesildi. 2 motosiklet ise trafikten men edildi. Polis ekiplerinin yaptığı kontrollerde arama kararı olan 2 kişi yakalanırken, yoklama kaçağı olan 5 kişi hakkında da gerekli işlemler yapıldı. - İZMİR