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Çeşme'de Feci Kaza: Direksiyon Hakimiyetini Kaybeden Araç Şarampole Devrildi

Çeşme'de Feci Kaza: Direksiyon Hakimiyetini Kaybeden Araç Şarampole Devrildi
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İzmir'in Çeşme ilçesinde bir araç sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetitği araç şarampole devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Çeşme İzmir Eskiyol'da meydana geldi. Y.Ö. (24) idaresindeki 05 HP 834 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Ilıca İtfaiye Grubu ekipleri, araçta sıkışan sürücü Y.Ö. ve H.F.Y.'yi (35) sıkıştığı yerden kurtardı. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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