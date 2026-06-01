Polisten kaçtı, yayaya çarptı: Aracından uyuşturucu da çıkan alkollü sürücüye 610 bin TL ceza

İzmir Çeşme'de drift atarken polise yakalanan alkollü sürücü, 'dur' ihtarına uymayıp kaçtı, bir yayaya çarptı. 610 bin TL ceza kesilirken aracında uyuşturucu bulundu.

İzmir'in Çeşmel ilçesinde drift atarken polis ekiplerine yakalanan ve 'dur' ihtarına uymayarak kaçan alkollü sürücü, uzun süren kovalamacanın ardından direksiyon hakimiyetini kaybederek bir yayaya çarptı. Yakalanan sürücüye 610 bin TL ceza kesilirken, aracında uyuşturucu madde ele geçirildi.

İzmir'in turistik ilçesi Çeşme Alaçatı'da aracıyla drift atarak trafiği tehlikeye düşüren bir sürücü, o esnada bölgede bulunan polis ekipleriyle karşılaştı. Ekiplerin 'dur' ihtarına uymayan şahıs, aracıyla hızla olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Polis ekipleri ile sürücü arasında yaşanan uzun soluklu kovalamaca, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle son buldu. Kontrolden çıkan araç, kaldırımda yürüyen bir yayaya çarparak durabildi. Kazanın ardından kaçmaya çalışan sürücü, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Araçtan uyuşturucu çıktı, ehliyetine 6 yıl el konuldu

Olayın ardından şahsın yapılan kontrollerinde alkollü olduğu tespit edildi. Araçta yapılan detaylı aramalarda ise uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücüye, işlediği çoklu trafik ihlalleri sebebiyle toplamda 610 bin TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca şahsın ehliyetine 6 yıl süreyle el konulurken, kullandığı araç 120 gün trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Araçta bulunan uyuşturucu madde ile ilgili olarak şüpheli hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı. Öte yandan, kontrolden çıkan aracın çarptığı yayanın sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
