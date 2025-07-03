Çeşme'de Çıkan Yangın Urla'ya Ulaştı, Mahalle Tahliye Edildi

Çeşme'de Çıkan Yangın Urla'ya Ulaştı, Mahalle Tahliye Edildi
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İzmir'in Çeşme ilçesinde başlayan yangın, şiddetli rüzgar nedeniyle Urla'nın Zeytinalanı Mahallesi'ne doğru yayıldı. Ekiplerin söndürme çalışmaları sürerken, mahalle tedbir amacıyla tahliye edildi.

İzmir'in Çeşme ilçesinde çıkan yangın, Urla'nın Zeytinalanı Mahallesi'ne doğru yayıldı. Mahalle tedbir amacıyla tahliye edilirken, ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor.

Çeşme ilçesi İldır Mahallesi'nde bulunan tarım arazisinde dün saat 13.00 sıralarında başlayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Şiddetli rüzgarın etkisiyle Urla'nın Zeytinalanı Mahallesi'ne doğru yayılan alevler nedeniyle mahalle tedbir amacıyla tahliye edildi. Makilik alanda etkili olan alevlere arasözler, itfaiye ekipleri ve TOMA'lar müdahale ederken, çevre illerden de bir çok ekip söndürme çalışmalarına destek veriyor. Yangını kontrol altına alma çalışmaları aralıksız sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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