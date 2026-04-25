Çeşme'de 36 yasa dışı göçmen ve 2 organizatör yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 36 yasa dışı göçmen ile 2 organizatör yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Alaçatı Mahallesi Bozalan mevkisinde yasa dışı geçişlere karşı operasyon gerçekleştirdi. Ekiplerin çalışması sonucu bölgede 36 yasa dışı göçmen ile göçmen kaçakçılığını organize ettiği tespit edilen 2 şüpheli yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 2 organizatör tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yakalanan 36 yasa dışı göçmen ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı