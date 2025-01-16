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Çeşme Açıklarında Düzensiz Göçmenler Kurtarıldı

Çeşme Açıklarında Düzensiz Göçmenler Kurtarıldı
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İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 17'si çocuk 44 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından başarılı bir şekilde kurtarıldı.

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 17'si çocuk 44 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, önceki gün saat 04.55'te, Çeşme ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği bilgisi üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-107) açıklara sürüklenen lastik bottaki 17'si çocuk 44 düzensiz göçmeni kurtardı. Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine sevk edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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