Çeşme Açıklarında 48 Düzensiz Göçmen Yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarından yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma girişimindeki 48 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından lastik botta yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 4 Mayıs saat 23.20'de, Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-24) tarafından hareketli lastik bot durduruldu ve içerisinde bulunan 5'i çocuk toplam 48 düzensiz göçmen yakalandı.

Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine sevk edildi. - İZMİR