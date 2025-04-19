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Çeşme Açıklarında 41 Düzensiz Göçmen Yakalandı

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İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından lastik botta 16'sı çocuk 41 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler sağlık kontrollerinin ardından Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince lastik botta 16'sı çocuk 41 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 17 Nisan günü saat 07.10'da Çeşme ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik botu "KB-86" tarafından durdurulan lastik botta 16'sı çocuk olmak üzere 41 düzensiz göçmen yakalandı. Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine sevk edildi. - İZMİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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