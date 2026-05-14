Haberler

Çeşme açıklarında lastik botta 39 düzensiz göçmen yakalandı

Çeşme açıklarında lastik botta 39 düzensiz göçmen yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan lastik botta 16'sı çocuk toplam 39 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler arasında 29'u Afganistan, 6'sı Kamerun, 3'ü Gine ve 1'i Haiti uyruklu.

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan lastik botta 16'sı çocuk 39 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik ekipleri, 12 Mayıs günü saat 06.25 sıralarında deniz üzerinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Belirtilen koordinatlara sevk edilen TCSG-4 ve KB-41 botlarınca durdurulan lastik botta yapılan kontrollerde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştığı tespit edilen 16'sı çocuk toplam 39 düzensiz göçmen yakalanarak karaya çıkarıldı. Yapılan incelemede 29'u Afganistan, 6'sı Kamerun, 3'ü Gine ve 1'i Haiti uyruklu olduğu belirlenen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Astana'da! Kazakistan'la 13 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Astana'da! İmzalar peş peşe atıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Testo Taylan 60 gün sonra tahliye edildi

60 gündür cezaevinde olan fenomen hakkında yeni karar
Aziz Yıldırım çok büyük geliyor! Bu hamle seçim kazandırır

Aziz Yıldırım çok büyük geliyor! Bu hamle seçim kazandırır
Dünya devinde neler oluyor? Bütün futbolcuları satılığa çıkardılar

Dünya devinde neler oluyor? 30 Haziran’a kadar herkes satılık

Cannes'da Türk rüzgarı! Genç yıldızları sollayan bir isim var

Cannes'da Türk rüzgarı! Genç yıldızları sollayan bir isim var
'Dur' ihtarına uymayan sürücü bedelini çok ağır ödedi

"Dur" ihtarına uymayan sürücü bedelini çok ağır ödedi
Şahit olduğu boşanma davasını anlattı, dinleyenler şoke oldu: Kadın, kocasının yanında...

Şahit olduğu boşanma davasını anlattı, dinleyenler şoke oldu
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren karar! Ehliyet yenilemede yeni dönem

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren karar! Ehliyet yenilemede yeni dönem