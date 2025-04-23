Çeşme Açıklarında 36 Düzensiz Göçmen Yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 36 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 21 Nisan saat 23.35'te, Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-109) ve Sahil Güvenlik Botu (KB-86) tarafından durdurulan hareketli lastik bot içerisinde, 16'sı çocuk 36 düzensiz göçmen yakalandı.

Afganistan, Mısır, Filistin ve Yemen uyruklu oldukları belirlenen göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine sevk edildi. - İZMİR