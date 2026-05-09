İzmir'de lastik bot durduruldu: 35 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarındaki lastik bot içerisinde yakalanan 35 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan lastik bot içerisindeki 35 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, dün saat 04.55 sıralarında Çeşme ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-11) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-30), hareket halindeki lastik botu durdurdu. Bot içerisinde bulunan 35 düzensiz göçmen ekipler tarafından yakalandı.

Karaya çıkarılan 17 Sudan, 13 Etiyopya, 5 Somali uyruklu toplam 35 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
