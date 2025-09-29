Haberler

Çerkezköy-Kapaklı Yolu'nda Trafik Kazası: Kontrolden Çıkan Otomobil Refüje Daldı

Çerkezköy-Kapaklı kara yolunda bir otomobilin kamyona çarpmasının ardından kontrolden çıkarak refüje dalması sonucu maddi hasar meydana geldi. Yaralanan olmadı, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Çerkezköy-Kapaklı kara yolunda kamyona çarpıktan sonra kontrolden çıkan bir otomobil refüje daldı. Kazada yaralanan olmazken polis ekipleri inceleme başlattı.

Yaşanan Kaza, Çerkezköy-Kapaklı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.D. yönetimindeki 34 YTR 47 plakalı otomobil, E.E. idaresindeki kamyonla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil kontrolden çıkarak refüje çıktı. Kazada her iki araçta da maddi hasar meydana gelirken, polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
