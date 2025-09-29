Çerkezköy-Kapaklı Yolu'nda Trafik Kazası: Kontrolden Çıkan Otomobil Refüje Daldı
Çerkezköy-Kapaklı kara yolunda bir otomobilin kamyona çarpmasının ardından kontrolden çıkarak refüje dalması sonucu maddi hasar meydana geldi. Yaralanan olmadı, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.
Yaşanan Kaza, Çerkezköy-Kapaklı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.D. yönetimindeki 34 YTR 47 plakalı otomobil, E.E. idaresindeki kamyonla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil kontrolden çıkarak refüje çıktı. Kazada her iki araçta da maddi hasar meydana gelirken, polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ
