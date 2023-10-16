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Çerkezköy'de Uyuşturucu ve Ruhsatsız Silah Operasyonu

Çerkezköy ilçesinde otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen bir şüpheli ile üzerinde ruhsatsız silah bulunan başka bir şüpheli gözaltına alındı.