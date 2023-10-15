Çerkezköy'de Uyuşturucu ve Ruhsatsız Silah Operasyonu
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri
Çerkezköy'de yapılan operasyonda, 2 şüpheli üst aramasında uyuşturucu ve ruhsatsız silahla yakalandı.
Çerkezköy'de üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri Ü.K. ve A.E.T'yi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramasında, 3.43 gram uyuşturucu ele geçirildi.
2 zanlı gözaltına alındı.
Ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Çerkezköy ilçesinde üzerinde ruhsatsız silah ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kuşbahçe mevkiinde durumundan şüphelendikleri A.Y'yi durdurdu.
Üst aramasında tabanca ve fişek ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa